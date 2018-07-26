В Петербурге подростка госпитализировали после падения со скалодрома

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку после травмирования ребенка в экстрим-парке, сообщает в четверг городское надзорное ведомство.

"Прокуратура… организовала проверку в связи с получением несовершеннолетним телесных повреждений в экстрим-парке "Энергия высоты" по Софийской улице… Прокуроры проверят соблюдение сотрудниками экстрим-парка требований безопасности при оказании развлекательных услуг", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, ребенок госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова.

По информации интернет-издания "Фонтанка", подросток, по предварительным данным, получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа, сорвавшись с высоты 7 метров со скалодрома.