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В Петербурге подростка госпитализировали после падения со скалодрома

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
pixabay.com
Во Фрунзенском районе Петербурге подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа после падения со скалодрома

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга начала проверку после травмирования ребенка в экстрим-парке, сообщает в четверг городское надзорное ведомство.

"Прокуратура… организовала проверку в связи с получением несовершеннолетним телесных повреждений в экстрим-парке "Энергия высоты" по Софийской улице… Прокуроры проверят соблюдение сотрудниками экстрим-парка требований безопасности при оказании развлекательных услуг", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, ребенок госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу имени Филатова.

По информации интернет-издания "Фонтанка", подросток, по предварительным данным, получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа, сорвавшись с высоты 7 метров со скалодрома.

 
Источник: РИА Новости
Все по теме: Фрунзенский район падение с высоты дети
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