В Ленобласти подростка ранили ножом в живот

Накануне поздно вечером 17-летний парень самостоятельно обратился в приемный покой Городской больницы №33 имени Семашко в Колпино. После осмотра его немедленно перевели в Детскую больницу №22. У несовершеннолетнего диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости повреждением печени. Состояние пациента тяжелое.

Предварительно установлено, что накануне около 20:40 подросток получил ножевое ранение от неизвестного у магазина «Магнит» в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области.

По данному факту проводится расследование.