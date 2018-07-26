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В Ленобласти подростка ранили ножом в живот

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
opgks.info
В Тосненском районе Ленинградской области подросток получил ножевое ранение в живот.

Накануне поздно вечером 17-летний парень самостоятельно обратился в приемный покой Городской больницы №33 имени Семашко в Колпино. После осмотра его немедленно перевели в Детскую больницу №22. У несовершеннолетнего диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости повреждением печени. Состояние пациента тяжелое.

Предварительно установлено, что накануне около 20:40 подросток получил ножевое ранение от неизвестного у магазина «Магнит» в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области.

По данному факту проводится расследование.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ножевое ранение подростки
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