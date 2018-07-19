В Петербурге внук задушил бабушку-блокадницу

Слоедователи Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждили уголовное дело по факту обнаружения тела пожилой женщины 1925 года рождения, являвшейся жительницей блокадного Ленинграда, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в совершении указанного преступления был изобличен и задержан мужчина 1984 года рождения, являющийся внуком потерпевшей, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

По версии следствия, мужчина в ночь на 16 июля 2018 года, находясь в квартире одного из домов по улице Белы Куна, в ходе внезапно возникшей ссоры, жестоко избил свою бабушку, после чего задушил ее.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.