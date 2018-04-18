В Ленобласти задержан 15-ти летний автоугонщик

В минувший вторник к полицейским Тосненского района Ленобласти обратился 34-летний мужчина. Он заявил, что в период с 12 по 16 апреля с дачного участка в городе Никольское неизвестный злоумышленник похитил его автомобиль марки «ВАЗ».

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали и полностью изобличили в совершении указанного преступления 15-летнего подростка. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.