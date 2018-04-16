В Приморском районе задержан мужчина совершивший сексуальное насилие в отношении 11-летнего подростка

В минувшую субботу к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила, что в этот же день в парадной одного из домов на Большом проспекте в посёлке Лисий Нос неизвестный злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 11-летнего сына.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в указанном преступлении задержали 31-летнего неработающего местного жителя.

Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК России (насильственные действия сексуального характера).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.