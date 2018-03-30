В Центральном районе задержан педофил

В минувший четверг к полицейским Центрального района Петербурга обратилась артистка одного из музыкальных учреждений города. 35-летняя певица хора заявила на 29-летнего безработного жителя Северной столицы. По словам заявительницы, с 2015 года малознакомый мужчина в ее квартире на Загородном проспекте совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2009 года рождения, ученицы 3-го класса.

Подозреваемый был задержан в своей квартире на улице Шаврова и передан в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ.