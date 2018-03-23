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» » В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"

В Петербурге столкнулись маршрутка и автомобиль "Яндекс-Такси"

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36
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ПитерТВ
На улице Академика Байкова столкнулись маршрутка № 176 и машина "Яндекс-Такси".

На улице Академика Байкова, в Калининском районе Петербурга столкнулись маршрутка № 176 и легковушка Nissan "Яндекс-Такси".

Piter.TV публикует видео с места ДТП на улице Вавиловых. Утром 23 марта здесь столкнулись легковушка Nissan и рейсовая маршрутка № 176. Информацию об аварии в редакцию Piter.TV прислал мобильный корреспондент издания.

По словам очевидца, ДТП произошло на перекрестке улицы Вавиловых и улицы Академика Байкова. На корпусе легковушки находилась маркировка "Яндекс.Такси". Обе машины получили косметические повреждения: у Nissan заметны вмятины на левом боку, у автобуса поцарапан бампер.

В ходе дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Однако машины перегородили перекресток: другим транспортным средствам пришлось объезжать зону аварии, в том числе, с нарушением ПДД.
Источник: ПитерТВ
Все по теме: Калининский район ДТП видео маршрутка такси
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