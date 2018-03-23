В Пушкинском районе совершен разбой на стройплощадке

Ночью минувшего четверга четверо неизвестных преступников вошли на территорию строительной площадки на 5-м километре Ям-Ижорского шоссе. Преступники нанесли ножевые ранения рабочим, гражданам среднеазиатского государства, 31 и 20 лет, после чего похитив строительный инструмент, на машине скрылись с места происшествия.

Сумма материального ущерба устанавливается. Пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся на лечении.

По данному факту возбуждено уголовно дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время полицейские проводят все необходимые мероприятия по задержанию предполагаемых преступников.