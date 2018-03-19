В Ленобласти задержали "карманницу"

Вечером минувшей субботы неизвестная злоумышленница в магазине, расположенном в торгово-развлекательном комплексе на 12 километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти, совершила кражу «Айфона», стоимостью 53 тысячи рублей из кармана куртки у 36-летней женщины-менеджера одной из медицинских клиник.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками отдела по борьбе с карманными кражами Главка задержана 27-летняя неработающая гражданка, которая полностью изобличена в совершении указанного преступления. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.