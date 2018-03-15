В Гатчине пенсионера обвинили в растлении пятиклассницы

В Гатчинском районе Ленинградской области на 74-летнего руководителя общественной организации в полицию заявила 37-летняя местная жительница, генеральный директор ООО. Бизнесвувмен утверждает, что под предлогом проведения занятий в помещении спортивно-туристического клуба «Эдельвейс» в городе Гатчина на улице Чкалова директор совершил развратные действия в отношении ее 11-ти летней дочери.

Пожилого директора задержали в его квартире и передали в Следственный комитет. По заявлению проводится проверка.