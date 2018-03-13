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В Выборгском районе мать убила новорожденного ребенка

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
В Выборгском районе Петербурга 37-летняя женщина задушила своего новорожденного сына и выбросила труп в мусорный контейнер.

Накануне около семи часов утра у дома 39 на проспекте Мориса Тореза в мусорном контейнере был обнаружен труп младенца, завернутый в полиэтиленовый пакет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции УМВД России по Выборгскому району Петербурга задержали 37-летнюю неработающую гражданку, которая изобличена в том, что находясь дома задушила своего новорожденного ребенка колготками и выбросила в мусорный контейнер.

Женщина на учете по беременности не состояла и родила ребенка в квартире.

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана на основании статьи 91-92 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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