В Выборгском районе мать убила новорожденного ребенка

Накануне около семи часов утра у дома 39 на проспекте Мориса Тореза в мусорном контейнере был обнаружен труп младенца, завернутый в полиэтиленовый пакет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции УМВД России по Выборгскому району Петербурга задержали 37-летнюю неработающую гражданку, которая изобличена в том, что находясь дома задушила своего новорожденного ребенка колготками и выбросила в мусорный контейнер.

Женщина на учете по беременности не состояла и родила ребенка в квартире.

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана на основании статьи 91-92 УПК РФ.