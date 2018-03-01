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» » В Адмиралтейском районе задержан карманник

В Адмиралтейском районе задержан карманник

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
Livekuban.ru
В торговом комплексе на улице Ефимова полицейскими задержан мужчина, похитивший кошелек с деньгами у жителя Новгородской области.

Вечером минувшей среды в торговом комплексе на улице Ефимова 3, ранее судимый неработающий 38-летний гражданин совершил кражу кошелька с 2600 рублями у 18-летнего жителя Новгородской области, однако был задержан сотрудниками 9 отдела оперативно-разыскной части Управления уголовного розыска ГУ МВД России на месте происшествия. 

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2  статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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