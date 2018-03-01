В Адмиралтейском районе задержан карманник

Вечером минувшей среды в торговом комплексе на улице Ефимова 3, ранее судимый неработающий 38-летний гражданин совершил кражу кошелька с 2600 рублями у 18-летнего жителя Новгородской области, однако был задержан сотрудниками 9 отдела оперативно-разыскной части Управления уголовного розыска ГУ МВД России на месте происшествия.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.