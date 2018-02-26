В Красносельском районе задержан автоугонщик

Минувшим воскресеньем в полицию Красносельского района Петербурга поступило сообщение о том, что в этот же день от дома 90 на Ленинском проспекте неизвестный преступник совершил угон автомобиля «Нyundai Solaris», принадлежащего сети краткосрочного проката автомобилей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий, данный автомобиль был обнаружен у дома 33/1 на Дачном проспекте в Кировском районе Петербурга.

По данному факту 21 февраля 2018 года отделом дознания УМВД России по Красносельскому району Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК России (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции задержан 19-летний житель города Ломоносова.

Похищенный автомобиль передан владельцу под сохранную расписку.