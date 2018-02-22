На проспекте Просвещения ограблен салон сотовой связи

Накануне вечером двое неизвестных злоумышленников в масках ворвались в салон сотовой связи, расположенный в доме 33 по проспекту Просвещения, Выборгского района Петербурга, и, угрожая предметом похожим на пистолет 25-летней женщине-менеджеру по продажам, заставили зайти в подсобное помещение, открыть металлический ящик, откуда совершили хищение 20 тысяч рублей, а также трех айфонов. После этого злоумышленники в торговом зале из кассового аппарата похитили еще 31 тысячу рублей выручки и с места происшествия скрылись.

В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.