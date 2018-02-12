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В Ленобласти ограблен мясной магазин

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В городе Кировск Ленобласти злоумышленник напал на работницу мясного магазина похитив выручку и два мобильных телефонов

Утром минувшего воскресенья в городе Кировске Ленинградской области неизвестный преступник вошел в помещение мясного магазина на улице Кирова. Угрожая предметом, похожим на пистолет, 39-летней заведующей магазина, злоумышленник из незакрытого кассового аппарата совершил хищение 8,5 тысяч рублей выручки и двух мобильных телефонов.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО разбойное нападение
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