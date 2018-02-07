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» » В Ленобласти шестеро в масках ограбили дом предпринимателя

В Ленобласти шестеро в масках ограбили дом предпринимателя

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Гатчинском районе Ленобласти шестеро неизвестных ворвалась в частный дом к предпринимателю и связав хозяев похитили крупную сумму денег

Днем минувшего вторника в полицию Гатчинского района Ленобласти обратился 70-летний мужчина, частный предприниматель, который сообщил о том, что около двух часов дня в деревне Новое Ермолино шестеро неизвестных преступников в масках через незакрытую дверь ворвались в его частный дом. Угрожая предметом, похожим на пистолет, лентой скотч они связали его и его 65-летнюю жену и похитили 300 тысяч рублей, 10 тысяч долларов США, 1,5 тысячи евро и с места происшествия скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район разбойное нападение
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