Появилось видео страшного ДТП в Невском районе

В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской обороны автомобиль врезался на большой скорости в столб. В результате, по словам очевидцев, машину разорвало на две половины.

На видео, снятом на проспекте Обуховской обороны, видно, что машину буквально намотало на столб. Световая опора каким-то образом оказалась внутри салона транспортного средства. Вокруг автомобиля суетятся люди. Возможно, они помогают выбраться из западни водителю или пассажиру черной иномарки. В 3 метрах от машины лежит задний бампер, все боковые стекла легковушки вылетели, левая дверь разломлена пополам.

Автомобилисты отмечают, что на данном участке что дорога очень скользкая, а автомобиль старый, в связи с этим транспорт не выдержал удар. Также сообщается, что "скорая помощь" уже прибыла на место происшествия. Водителю чудом удалось спасти свою жизнь.

Канал Piter.TV опубликовал видео с места страшного ДТП.