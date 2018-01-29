В Невском районе изнасиловали школьницу

Накануне днем в полицию Невского района Петербурга обратилась 37-летняя женщина, проживающая в доме на Советском проспекте, которая заявила, что 10 января 2018 года около 07.00 утра в ее квартире двое неизвестных совершили половое сношение с 15-летней дочерью, ученицей 9 класса одной из школ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в связи с несовершеннолетней задержан 20-летний неработающий молодой человек, проживающий на Якорной улице.

Парень изобличен в том, что 10 января, находясь в гостях у девушки, он с малознакомым совершили с ней половое сношение. Приняты меры к розыску второго подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ст. 134 ч. 5 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное группой лиц).

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ