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В Невском районе изнасиловали школьницу

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Невском районе Петербурга двое мужчин изнасиловали 15-летнюю школьницу. Один из подозреваемых задержан, второго разыскивают.

Накануне днем в полицию Невского района Петербурга обратилась 37-летняя женщина, проживающая в доме на Советском проспекте, которая заявила, что 10 января 2018 года  около 07.00 утра в ее квартире двое неизвестных совершили половое сношение с 15-летней дочерью,  ученицей 9 класса одной из школ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в связи с несовершеннолетней задержан 20-летний неработающий молодой человек, проживающий на Якорной улице.

Парень изобличен в том, что 10 января, находясь в гостях у девушки, он с малознакомым совершили с ней половое сношение. Приняты меры к розыску второго подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по ст. 134 ч. 5 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное группой лиц).

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ
Источник: Конкретно.ру
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