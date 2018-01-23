На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет

Сегодня днем, 23 января, на Московском шоссе в кювет вылетел пассажирский автобус № 192. Транспортное средство ехало на въезд в город, а в итоге оказалось за пределами дороги. Очевидцы предположили, что автобус мог объезжать пробку по обочине или стать жертвой другого автомобиля, подрезавшего его.

Примерно в 12.10 на место ДТП прибыли сотрудники МЧС. Канал Piter.TV публикует эксклюзивные кадры их работы. На видео можно заметить, как люди в касках задумчиво ходят вокруг автобуса. По словам мобильного корреспондента, пока что спасатели только составляют план эвакуации транспортного средства. Ситуацию осложняет тот факт, что машина завалилась на правый бок под дорожной насыпью высотой в 1 метр. Посильную помощь МЧСникам пытается оказывать водитель автобуса. Скорее всего, без помощи специализированного транспорта извлечь автобус из снежной ловушки не получится.