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В Приморском районе ограбили доставщика пиццы

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Автор: Станислав Котов
0
Фото:
vk.com
В Приморском районе Петербурга неизвестные преступники напали на курьера по доставке пиццы и отобрали у него заказ

Минувшим вечером в полицию Приморского района Петербурга обратился от 38-летний курьер по доставке пиццы сообщив о том, что около восьми часов вечера у дома 28/1 на Суздальском шоссе трое неизвестных злоумышленников напали на него и отобрали 3 пиццы и набор суши и роллов на общую сумму 2,6 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись, предположительно, на автомобиле «БМВ» черного цвета.

Позднее в полицию поступила телефонограмма из больницы о телесных повреждениях, зафиксированных у заявителя.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Источник: ГУ МВД
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