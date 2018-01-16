В Приморском районе ограбили доставщика пиццы

Минувшим вечером в полицию Приморского района Петербурга обратился от 38-летний курьер по доставке пиццы сообщив о том, что около восьми часов вечера у дома 28/1 на Суздальском шоссе трое неизвестных злоумышленников напали на него и отобрали 3 пиццы и набор суши и роллов на общую сумму 2,6 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись, предположительно, на автомобиле «БМВ» черного цвета.

Позднее в полицию поступила телефонограмма из больницы о телесных повреждениях, зафиксированных у заявителя.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.