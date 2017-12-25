Стрельба на Васильевском острове

Сегодня ночью около половины второго ночи у дома 3 по улице Нахимова 32-летний петербуржец, работающий помощником заместителя генерального директора крупного предприятия, во время внезапно возникшей ссоры из своего травматического пистолета произвел несколько выстрелов в своего 27-летнего оппонента.

Стрелявший с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан опергруппой отдела уголовного розыска УМВД России по Василеостровскому району по приметам по сообщению граждан. Установлено, что разрешение на оружие у мужчины имеется.

Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован. У него диагностировано огнестрельное ранение плеча и травмы головы. Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.