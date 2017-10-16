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» » В Приморском районе задержаны насильники

В Приморском районе задержаны насильники

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Полицейскими задержаны подозреваемые в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетней

Полицейские Приморского района задержали двух подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки.

В ночь на 15 октября 2017 года в квартире одного из домов на Туристской улице двое 21-летних мужчин, применив физическую силу, изнасиловали находившую в указанной квартире 17-летнюю девушку. Пострадавшая обратилась в полицию. Полицейские задержали злоумышленников.

По данному факту следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 131 УК России (изнасилование).
Источник: ГУ МВД
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