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» » В торговом центре на Балканской задержали карманницу

В торговом центре на Балканской задержали карманницу

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
10kanal.ru
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали «карманницу» за кражу мобильного телефона

12 октября 2017 года в 19.30 в магазине одежды торгового центра на Балканской площади 20-летняя жительница Ленобласти похитила из кармана рюкзака 23-летней женщины-ассистента коммерческого предприятия мобильный телефон. Однако скрыться с похищенным ей всеже не удалось. Она была задержана опергруппой отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на месте происшествия.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято.
Источник: ГУ МВД
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