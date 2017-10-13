В торговом центре на Балканской задержали карманницу

12 октября 2017 года в 19.30 в магазине одежды торгового центра на Балканской площади 20-летняя жительница Ленобласти похитила из кармана рюкзака 23-летней женщины-ассистента коммерческого предприятия мобильный телефон. Однако скрыться с похищенным ей всеже не удалось. Она была задержана опергруппой отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на месте происшествия.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное изъято.