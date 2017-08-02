Необъяснимое нападение в Сосновке

Прогулка с собакой в парке Сосновка едва не стоила жизни пенсионеру 1956 года рождения.

Было уже достаточно темно, когда вчера в 21:20 у озера близ Северного проспекта из сумрака возник долговязый молодой человек в выцветшей голубой футболке. Не говоря ни слова, он полоснул пенсионера одноразовым пластиковым ножом, разрезал гортань в вертикальном направлении, и так же молча ретировался.

Мужчину с ранением шеи доставили в больницу на улице Вавиловых.

По факту нападения ведётся полицейская проверка. С помощью пострадавшего удадлсь получить описание злоумышленника. По словам пенсионера это был светловолосый высокий парень, на вид 23 или 25 лет, одетый в тёмные брюки.

Нападавшего ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.