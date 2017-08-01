Смертельное ДТП в Невском районе

Страшное ДТП произошло вчера на Белевском проспекте в Невском районе. Около двух часов пополудни напротив дома 18 по улице Кибальчича дорогу не поделили Citroên, Honda и M.A.N.

Обстоятельства инцидента выглядели так: водитель Citroên C3, ехавший со стороны Южного шоссе к улице Шелгунова, неправильно выбрал дистанцию и догнал попутный Honda Accord. После сильного удара французский автомобиль оказался на встречной полосе и влетел прямиком под встречный грузовик M.A.N.

Очевидно, происшествие случилось на высокой скорости, потому что Citroên был разбит всмятку. От удара его водитель, мужчина 1976 года рождения скончался на месте. Два других водителя, по счастливому стечению обстоятельств, не пострадали.

Автоинспекторы, проанализировав обстоятельства смертельного ДТП, пришли к выводу, что в аварии однозначно виновен погибший водитель.

На основании их протоколов возбуждено уголовное дело.