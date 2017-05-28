Атаки на разделительные ограждения

За час до полудня на Заневском проспекте у дома 24 по пути к мосту Александра Невского грузовичок с фургоном вытолкнул иномарку на разделительную полосу, где она проломила ограждение.

Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники ГИБДД, им же предстояло определить виновника инцидента.

Схожий инцидент примерно в то же самое время произошёл вчера в Центральном районе. «Подраненный» в заднюю дверь внедорожником Toyota Land Cruiser Hyundai напротив дома 69 по Лиговскому проспекту был вытолкнут на разделительную полосу и протаранил забор.

Непосредственных очевидцев инцидента не нашлось, пострадавших, по всей вероятности, тоже не было.

Обстоятельства происшествия выясняли прибывшие на место сотрудники автоинспекции.