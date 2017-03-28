Бывают психи разные...

На Искровском проспекте сумасшедшая напала на школьницу. Нападение произошло накануне днём. Неизвестная женщина набросилась на незнакомую ей девочку, и, выкрикивая угрозы, начала таскать её за волосы и рвать на ней одежду.

Ребёнок, у которого душевнобольная вырвала из головы большой клок волос, плакал и хотел вырваться, но женщина с безумными глазами допытывалась: «Кто тебя за мной послал?» и порывалась ударить девочку в лицо.

Заметим, что хотя Искровский проспект – не самое пустынное место в городе, на помощь истязаемому ребёнку не пришёл никто. Девочка самостоятельно вырвалась из рук из рук сумасшедшей и смогла убежать.

Задержать буйную сумасшедшую никто не решился, и вскоре она потерялась из виду.

Сейчас полицейские пытаются восстановить все обстоятельства нападения и принялись искать душевнобольную по внешним приметам, перебирая картотеку людей, состоящих в психоневрологическом диспансере.