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» » Бывают психи разные

Бывают психи разные

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Автор: alfree
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Фото:
google.com
В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства нападения женщины на школьницу.

На Искровском проспекте сумасшедшая напала на школьницу. Нападение произошло накануне днём. Неизвестная женщина набросилась на незнакомую ей девочку, и, выкрикивая угрозы, начала таскать её за волосы и рвать на ней одежду.

Ребёнок, у которого душевнобольная вырвала из головы большой клок волос, плакал и хотел вырваться, но женщина с безумными глазами допытывалась: «Кто тебя за мной послал?» и порывалась ударить девочку в лицо.

Заметим, что хотя Искровский проспект – не самое пустынное место в городе, на помощь истязаемому ребёнку не пришёл никто. Девочка самостоятельно вырвалась из рук из рук сумасшедшей и смогла убежать.

Задержать буйную сумасшедшую никто не решился, и вскоре она потерялась из виду.

Сейчас полицейские пытаются восстановить все обстоятельства нападения и принялись искать душевнобольную по внешним приметам, перебирая картотеку людей, состоящих в психоневрологическом диспансере.
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