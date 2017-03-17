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» » Испугалась трижды

Испугалась трижды

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Курьёзное ДТП случилось на пересечении Тореза и Дрезденской на глазах экипажа ДПС.

Курьёзное ДТП на пересечении проспект Тореза с Дрезденской улицей произошло на глазах ошеломлённого свидетеля. «Героиней» сюжета стала девушка, очевидно, закончившая автошколу лишь на днях.

Автоледи перед светофором не успела затормозить, и, перепутав педали тормоза и газа, со всей дури въехала в остановившуюся на запрещающий сигнал Mazda.

После этого, видно, изрядно перепугавшись, она включила задний ход, и, не рассчитав скорости, врезалась в стоявшую сзади BMW.

Перепугавшись уже не на шутку, она рванула с места и приехала всё в ту же многострадальную японскую автомашину!

Экипаж проезжавшей мимо автомашины ДПС, на чьих глазах происходила вся эта анекдотическая ситуация, прекратил избиение, и, заставив пугливую даму заглушить мотор, принялся составлять протокол.

Как владельцы повреждённых машин буду разбираться с виновницей инцидентарешат участники аварии.

Ясно, что всем троим придётся провести часть выходных в мастерских автосервиса.
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