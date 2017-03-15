Один из серьёзных угонщиков пойман, но это лишь капля в море

Когда в ходе оперативно-розыскных мероприятий по розыску автомобиля Nissan Qashqai сыщики задержали подозреваемого в его угоне в частном доме на одной из улиц в посёлке Лесколово, выяснилось, что ранее он угнал ещё один автомобиль такой же марки, которая была обнаружена тут же.

Оба японских автомобиля он увёл с территории Приморского района, только один от дома 53-4 по Комендантскому проспекту, а второй – от дома 49-1 по проспекту Авиаконструкторов. Оба автомобиля «потянули» почти на два с половиной миллиона рублей.

Оказалось, что угонщиком был ранее судимый житель нашего города 1881 года рождения. Вместе с ним находился мужчина 1985 года рождения.

При обыске были найдены гараж и подсобные помещения, в которых производилась разборка угнанных авто, угонное оборудование, включающее т.н. "удочки", подавители систем GSM и УКВ, блоки управления двигателями, ключи для разборки и прочее. Одна машина была почти полностью разобрана для дальнейшей продажи, другая дожидалась своего часа во дворе указанного дома.

Полицейские заинтересовались и автомобилем Mitsubishi Pajero, припаркованным рядом с «нехорошим» домом. Там же нашли 4 мобильника и документы на одну из угнанных машин.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за совершение кражи. Один фигурант задержан, другой пока проходит по делу в качестве свидетеля.