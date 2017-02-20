В Пушкинском районе задержан насильник

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вчера в полицию Пушкинского района обратилась 29-летняя жительница поселка Шушары, сообщившая о том, что ее 30-летний знакомый, находившийся у неё в гостях, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 8-летней дочери.

В ходе проводимой проверки данного сообщения, подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

Следственным комитетом Пушкинского района Петербурга по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.