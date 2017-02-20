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В Пушкинском районе задержан насильник

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Петербурге полицейские задержали мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вчера в полицию Пушкинского района обратилась 29-летняя жительница поселка Шушары, сообщившая о том, что ее 30-летний знакомый, находившийся у неё в гостях, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 8-летней дочери. 

В ходе проводимой проверки данного сообщения, подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

Следственным комитетом Пушкинского района Петербурга по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.
Источник: ГУ МВД РФ
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