Грабитель унёс кассовый аппарат

В половине четвёртого утра в ночь с субботы в воскресенье в круглосуточном магазине в городе Волхове появился посетитель, вид которого не предвещал 29-летней продавщице ничего хорошего.

Дурное предчувствие женщину не обмануло. Незнакомец сходу потребовал денег. Когда ему было отказано, громила ударил бутылкой продавщицу в лицо и вынес кассовый аппарат полностью, с мясом вырвав вилку из розетки. Сейчас выясняется, сколько же в нём было денег.

Продавщицу с переломанной верхней челюстью и раскрошенным зубом, ушибленной раной губы и десны забрали в больницу, откуда потом выпустили долечиваться домой.

Правоохранители в парадной одного из домов по улице Пирогова нашли брошенный аппарат, в котором уже не было и следов денег.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Следствие и розыски злоумышленника продолжаются.