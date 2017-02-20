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» » Грабитель унёс кассовый аппарат

Грабитель унёс кассовый аппарат

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68
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Вооруженный бутылкой грабитель наведался в магазин в городе Волхове в Ленобласти.

В половине четвёртого утра в ночь с субботы в воскресенье в круглосуточном магазине в городе Волхове появился посетитель, вид которого не предвещал 29-летней продавщице ничего хорошего. 
Дурное предчувствие женщину не обмануло. Незнакомец сходу потребовал денег. Когда ему было отказано, громила ударил бутылкой продавщицу в лицо и вынес кассовый аппарат полностью, с мясом вырвав вилку из розетки. Сейчас выясняется, сколько же в нём было денег.
Продавщицу с переломанной верхней челюстью и раскрошенным зубом, ушибленной раной губы и десны забрали в больницу, откуда потом выпустили долечиваться домой.
Правоохранители в парадной одного из домов по улице Пирогова нашли брошенный  аппарат, в котором уже не было и следов денег.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Следствие и розыски злоумышленника продолжаются.
Все по теме: Ленобласть Волховский район грабеж магазин
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