Смертельно опасное курение

Чуть позже половины седьмого часов утра в понедельник предрассветную тишину улицы Бутлерова разорвали завывания сирен пожарных автомобилей.

Огнеборцы трёх расчётов спешили к дому 14, где в однокомнатной квартире свирепствовал квартирный пожар.

По данным ГУ МЧС площадь возгорания составила всего пять метров, но трагических последствий пожара избежать не удалось.

Когда спустя почти два часа пожарные отчитались перед своим руководством о полной победе над огнём, при проливке помещения было найдено бездыханное тело пожилой хозяйки с ожогами.

По предварительной информации, женщина заснула в постели с непотушенной сигаретой, и, пока тлело постельное бельё, надышалась продуктами горения. Точную причину гибели установят патологоанатомы.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.