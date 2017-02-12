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Автоинспекторы спасли нарушителя от суда Линча

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Автор: alfree
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Фото:
В Кировском районе Петербурга проехавший на «красный» водитель сбил девушку. 

Часы показывали пять пополудни, когда на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Солдата Корзуна прямо на регулируемом пешеходном переходе была сбита девушка.

Она пересекала дорогу на зелёный свет, и наушники от плеера не позволили ей обратить внимание на автомобиль, который счёл, что красный сигнал светофора для него не указ.

Жертва наезда отлетела на приличное расстояние, так как нарушитель, надеявшийся проскочить на запрещающий сигнал, перед перекрёстком скорости не снижал, и остановился только тогда, когда произошло непоправимое.

Девушка, получившая тяжёлые травмы, на момент прибытия автомобиля реанимации оставалась жива.

Толпа была готова разорвать нарушителя, по чьей вине пострадала девушка, на части, и от самосуда его спасли только подоспевшие работники ГИБДД.

Они поместили нарушителя в свой автомобиль ДПС, и не выпускали его оттуда, пока люди несколько не успокоились. Там же нарушитель проходил экспресс-анализ на содержание алкоголя в крови и подписывал необходимые протоколы.

Инцидент вызвал серьёзные затруднения при повороте с Ветеранов на Солдата Корзуна.
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