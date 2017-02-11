Страшное ДТП на Киевском шоссе

Накануне около семи часов вечера в районе Мшинской произошло тройное ДТП, итогом которого стала гибель одного из участников инцидента.

Обстоятельства аварии были таковы: водитель «ГАЗели», личность которого в темноте и неразберихе установить не удалось, на вид примерно сорока лет, по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где на его пути возникла другая «ГАЗель».

Столкновения избежать не удалось, и в столкнувшиеся машины врезался ещё и кроссовер Renault, водитель которого не успел среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.

Виновник происшествия скончался на месте.

На месте были все экстренные службы, включая спасателей, в свете прожектора пытавшихся вырезать из груды искорёженного железа возможно оставшихся там людей.

На участке 109 км в сторону Луги организовали реверсивное движение.

Сотрудники ГИДДД восстанавливали картину происшествия, изучали его причины. Обстоятельства, изложенные в протоколе, лягут в основу возбуждаемого уголовного дела.