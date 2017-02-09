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Сфинксы не пострадали

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48
Автор: alfree
0
Фото:
Водитель Петербурга
В результате аварии в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 9 февраля при столкновении двух иномарок одна из них врезалась в Египетский мост.

Павел Петрович Соколов чуть было не перевернулся в гробу, когда на одно из его великих творений у Египетского моста сегодня вечером произошло покушение.

На набережной Фонтанки как раз у одной из городских достопримечательностей Volkswagen столкнулся с другой иномаркой, водитель которой непременно хотел проскочить на красный. 

От столкновения торопыга врезался в Египетский мост. Чудом одна из знаменитых скульптур, простоявших на страже моста с 1829 года с кратковременными перерывами на реставрацию, осталась цена и невредима. 
Авто, накрытое тентом, постояло около сфинкса до тех пор, пока его не погрузили на эвакуатор.
В обстоятельствах ДТП разбирались сотрудники ГИБДД.
Все по теме: Адмиралтейский район ДТП
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