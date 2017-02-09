Сфинксы не пострадали

Павел Петрович Соколов чуть было не перевернулся в гробу, когда на одно из его великих творений у Египетского моста сегодня вечером произошло покушение.

На набережной Фонтанки как раз у одной из городских достопримечательностей Volkswagen столкнулся с другой иномаркой, водитель которой непременно хотел проскочить на красный.

От столкновения торопыга врезался в Египетский мост. Чудом одна из знаменитых скульптур, простоявших на страже моста с 1829 года с кратковременными перерывами на реставрацию, осталась цена и невредима.

Авто, накрытое тентом, постояло около сфинкса до тех пор, пока его не погрузили на эвакуатор.

В обстоятельствах ДТП разбирались сотрудники ГИБДД.