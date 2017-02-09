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Смертельный пожар на лестничной площадке

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46
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Жительница многоэтажки погибла, пытаясь потушить огонь в подъезде жилого дома в Московском районе.

В одной из парадных в пятом корпусе дома 147 по Ленинскому проспекту сегодня в 9:24 утра произошёл трагический случай.

Жительница подъезда собственными силами попыталась потушить подожжённый кем-то хлам, но пламя перекинулось на её одежду, и она, получив ожоги тела, несовместимые с жизнью, скончалась в больнице.

В сообщении ГУ МЧС, распространённом ведомством, была озвучена площадь пожара: она была совсем незначительной – мусор горел на площади не более пары квадратных метров, и после приезда одного пожарного расчёта полностью ликвидирован менее чем за двадцать пять минут, и других пострадавших при пожаре не было.

По факту гибели петербурженки ведётся расследование.
Все по теме: Московский район пожар
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