Смертельный пожар на лестничной площадке

В одной из парадных в пятом корпусе дома 147 по Ленинскому проспекту сегодня в 9:24 утра произошёл трагический случай.

Жительница подъезда собственными силами попыталась потушить подожжённый кем-то хлам, но пламя перекинулось на её одежду, и она, получив ожоги тела, несовместимые с жизнью, скончалась в больнице.

В сообщении ГУ МЧС, распространённом ведомством, была озвучена площадь пожара: она была совсем незначительной – мусор горел на площади не более пары квадратных метров, и после приезда одного пожарного расчёта полностью ликвидирован менее чем за двадцать пять минут, и других пострадавших при пожаре не было.

По факту гибели петербурженки ведётся расследование.