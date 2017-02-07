Страшная ночная авария в Ломоносове

Зрелищное и в то же время трагическое ДТП произошло сегодня ночью в Ломоносове, близ Троицкой церкви и кладбища.

Что произошло на ночной дороге, и почему Ford, принадлежащий Ломоносовскому ЧОП «Щит 24» буквально обвился вокруг осветительной опоры, будут выяснять дознаватели.

На месте были все экстренные службы. Молодого парня, сидевшего за рулём иномарки, из груды искорёженного железа вырезали спасатели.

Сила, с которой Ford на скорости не менее 180 км/час влетел в столб, была поистине нечеловеческой. Судя по фотографиям, даже определить, какой марки был пострадавший автомобиль, сходу было невозможно.

Водитель машины погиб на месте. По некоторым данным, он торопился домой и не справился с управлением.

Обстоятельства ДТП восстанавливают инспекторы ГИБДД. По факту смертельного ДТП будет возбуждено уголовное дело.