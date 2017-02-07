Угнали Mercedes за пять миллионов

Для того чтобы угнать Mercedes, автоворам потребовалось 27 минут. Именно столько отсутствовала его неработающая хозяйка, зашедшая по делам в дом 23 по проспекту Добролюбова.

Угон произошёл средь бела дня, на часах было 14:20, когда хозяйка покинула иномарку, и угонщики сильно рисковали, так как не знали, во сколько она вернётся.

Самое неприятное, что машина не была застрахована, и всего лишь оборудована штатной сигнализацией, взломать которую для профи, занимающихся угонами элитных автомобилей, плёвое дело.

Чёрный породистый «немец» с госномерами серии А…АА был оценён 35-летней владелицей в пять миллионов рублей.

Объявленный план «Перехват» по своему обыкновению результатов не дал.

Ведётся проверка.