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Угнали Mercedes за пять миллионов

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65
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
В Петроградском районе у безработной женщины угнали Mercedes за 5 миллионов рублей.

Для того чтобы угнать Mercedes, автоворам потребовалось 27 минут. Именно столько отсутствовала его неработающая хозяйка, зашедшая по делам в дом 23 по проспекту Добролюбова.

Угон произошёл средь бела дня, на часах было 14:20, когда хозяйка покинула иномарку, и угонщики сильно рисковали, так как не знали, во сколько она вернётся.

Самое неприятное, что машина не была застрахована, и всего лишь оборудована штатной сигнализацией, взломать которую для профи, занимающихся угонами элитных автомобилей, плёвое дело.

Чёрный породистый «немец»  с госномерами серии А…АА был оценён 35-летней владелицей в пять миллионов рублей.

Объявленный план «Перехват» по своему обыкновению результатов не дал.

Ведётся проверка.
Все по теме: Петроградский район угон
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