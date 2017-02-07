Не жил нормально, так и не начал…

Только в прошлом году мужчина из посёлка Радофинниково Тосненского района освободился из мест заключения, и с тех пор нигде не работал, жил один, пил, не просыхая, палец о палец не ударил, чтобы отремонтировать своё ветхое жилище, признанное аварийным.

В минувшее воскресенье дом сгорел. Прибывшие огнеборцы, разгребая последствия пожара, обнаружили угоревший труп хозяина.

Предварительно специалисты определили, что причиной возгорания стало неисправное печное отопление.

Тело отправили в морг, чтобы определить причину смерти и убедиться, что никаких телесных повреждений на теле погорельца при жизни не было.

В настоящее время опрашиваются возможные свидетели происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение, и если будут найдены родственники, они получат разрешение на погребение по установленному ритуалу.