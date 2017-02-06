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» » Ночная смертельная авария в Стрельне

Ночная смертельная авария в Стрельне

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69
Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Страшная автомобильная авария произошла в ночь на понедельник, 6 февраля, в Стрельне. 

В ночь на понедельник в Стрельне, неподалёку от охраняемого въезда во Дворец Конгрессов (Константиновский) состоялось жуткое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

На часах было около 02:30 пополуночи, когда в том месте, где Красносельское шоссе пересекается с Санкт-Петербургским, водитель автомобиля Toyota Corolla 1980 года рождения по непонятным причинам выкатил на встречную движения и врезался в фургон Iveco, ожидавший разрешающего сигнала светофора.

Удар был такой силы, что у фургончика фактически оторвалась кабина. Водитель японского автомобиля погиб мгновенно, о том, в каком состоянии находится второй водитель, в сообщении не упоминается.

Очевидцы сообщают, что в Iveco находись несколько человек, отделавшихся только нервным потрясением.

В обстоятельствах инцидента разбирались представители ГИБДД. На место аварии выезжали все экстренные службы.

По факту ДТП с гибелью человека возбуждено уголовное дело.
Все по теме: Петродворцовый район ДТП
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