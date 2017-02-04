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» » Серьёзное ДТП на дороге Огоньки - Стрельцово

Серьёзное ДТП на дороге Огоньки - Стрельцово

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58
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
В Выборгском районе Ленобласти утром 4 февраля произошло ДТП с пострадавшим.

В Выборгском районе утром с субботу произошло серьёзное ДТП, в котором пострадал пожилой человек.

Минутная стрелка часов прошла полтора десятка делений после 9 часов утра, когда на 33-м километре трассы 70-летний водитель «Жигулей» 10-й модели, не справившись с управлением, выкатил на полосу встречного движения, где на его пути возник кроссовер Renault Duster, управляемый 41-летней женщиной.

При этом виновник аварии был тяжело травмирован и доставлен в Первомайскую больницу, где медики вступили в борьбу за его жизнь.

О состоянии его визави, а также её автомобиля ничего не сообщается.

Проверку по факту инцидента проводят представители областной автоинспекции.
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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