Серьёзное ДТП на дороге Огоньки - Стрельцово

В Выборгском районе утром с субботу произошло серьёзное ДТП, в котором пострадал пожилой человек.

Минутная стрелка часов прошла полтора десятка делений после 9 часов утра, когда на 33-м километре трассы 70-летний водитель «Жигулей» 10-й модели, не справившись с управлением, выкатил на полосу встречного движения, где на его пути возник кроссовер Renault Duster, управляемый 41-летней женщиной.

При этом виновник аварии был тяжело травмирован и доставлен в Первомайскую больницу, где медики вступили в борьбу за его жизнь.

О состоянии его визави, а также её автомобиля ничего не сообщается.

Проверку по факту инцидента проводят представители областной автоинспекции.