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» » Наезд на пешеходном переходе

Наезд на пешеходном переходе

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70
Автор: alfree
0
Фото:
spbdnevnik.ru
Три пешехода попали под колеса иномарки на пешеходном переходе в Колпино. 

Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов в автошколах должны быть заучены как «Отче наш», но, тем не менее, довольно значительная часть водителей без зазрения совести их нарушает, что приводит к печальным последствиям.

До девяти часов вечера оставалось не более пяти минут, когда вчера в Колпино под колёсами автомобиля Volkswagen Passat в зоне нерегулируемого пешеходного перехода оказались сразу три человека.

Инцидент произошёл в том месте, где Пролетарская улица пересекается с улицей Вавилова.

Пострадали две женщина и мужчина,  и, хотя травмы оказались лёгкими, всем им потребовалась госпитализация.

На месте аварии кроме бригады «скорой помощи» работали сотрудники автоинспекции, выяснявшие все обстоятельства происшествия.
Все по теме: Колпинский район ДТП пострадавший пешеход
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