Наезд на пешеходном переходе

Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов в автошколах должны быть заучены как «Отче наш», но, тем не менее, довольно значительная часть водителей без зазрения совести их нарушает, что приводит к печальным последствиям.

До девяти часов вечера оставалось не более пяти минут, когда вчера в Колпино под колёсами автомобиля Volkswagen Passat в зоне нерегулируемого пешеходного перехода оказались сразу три человека.

Инцидент произошёл в том месте, где Пролетарская улица пересекается с улицей Вавилова.

Пострадали две женщина и мужчина, и, хотя травмы оказались лёгкими, всем им потребовалась госпитализация.

На месте аварии кроме бригады «скорой помощи» работали сотрудники автоинспекции, выяснявшие все обстоятельства происшествия.