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Ограбление ювелирного салона в Московском районе

0
43
Автор: alfree
0
Фото:
RRnews.ru
В Московском районе ограблен ювелирный салон сети «Gold 585».  

Вчера около половины десятого утра в ювелирный салон сети «Gold 585» на Звёздной улице вошёл неизвестный. В магазине была только одна продавщица 1990 года рождения.

Под угрозой физической расправы, если девушка попытается позвать на помощь, злоумышленник вытащил молоток и разбил две витрины. После этого девять паллет с драгоценностями перекочевали в заранее приготовленную сумку грабителя, который ретировался, не теряя времени.

Лишь после этого была вызвана полиция. Весь вчерашний день салон был закрыт. Сотрудники устанавливали размер похищенного и исчисляли сумму убытков, а также восстанавливали разбитые витрины.

Салон был оборудован камерами видеонаблюдения, записи, на которых запечатлён весь процесс ограбления, изъяты. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.
Все по теме: Московский район ювелирный салон грабеж
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