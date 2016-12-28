Ограбление салона сотовой связи

На часах было 17 часов вечера, когда на улице уже стемнело, а в салоне связи на Лесном проспекте иссяк поток посетителей, в помещение павильона вошёл неизвестный.

В салоне в это время находился директор торговой точки, молодой человек 1989 года рождения. Угрожая ему пистолетом или его муляжом, нежданный посетитель потребовал выдать ему деньги.

Намерения злоумышленника открыть стрельбу в случае отказа показались заведующему небезосновательными, поэтому он выгреб из кассы свыше пятидесяти тысяч рублей и отдал их грабителю, после чего тот ретировался.

Когда приехали полицейские, грабителя уж и след простыл. Сейчас правоохранители изучают все обстоятельства ограбления, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствие будет продолжено.