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Новое ДТП в Сертолово

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67
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
ДТП во Всеволожском районе Ленобласти чудом обошлось без серьезных последствий.

Буквально три дня назад в посёлке Чёрная Речка под Сертолово произошло ДТП с песковозом и маршруткой, в результате которого погибли две женщины, ожидавшие на остановке своего автобуса.

Нынешнее ДТП во Всеволожском районе как две капли воды похоже на предыдущее, и только чудом можно объяснить, что оно обошлось без жертв.

Сегодня утром в том же Сертолово у автобусной остановки на улице Ларина по направлению к Чёрной Речке шведская иномарка Saab вытолкнула на остановку грузовую «ГАЗель».

Водитель, получивший неожиданное ускорение от легковушки, был несказанно рад, что под его колёсами не пострадал ребёнок, так же как и в предыдущем случае, дожидавшийся своего транспорта в остановочном павильоне.

Оба водителя, пережившие нешуточный стресс, дружно заявляли, что их подрезала тонированная Lada Priora, водитель которой грубо нарушил правила.
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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