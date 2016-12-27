Новое ДТП в Сертолово

Буквально три дня назад в посёлке Чёрная Речка под Сертолово произошло ДТП с песковозом и маршруткой, в результате которого погибли две женщины, ожидавшие на остановке своего автобуса.

Нынешнее ДТП во Всеволожском районе как две капли воды похоже на предыдущее, и только чудом можно объяснить, что оно обошлось без жертв.

Сегодня утром в том же Сертолово у автобусной остановки на улице Ларина по направлению к Чёрной Речке шведская иномарка Saab вытолкнула на остановку грузовую «ГАЗель».

Водитель, получивший неожиданное ускорение от легковушки, был несказанно рад, что под его колёсами не пострадал ребёнок, так же как и в предыдущем случае, дожидавшийся своего транспорта в остановочном павильоне.

Оба водителя, пережившие нешуточный стресс, дружно заявляли, что их подрезала тонированная Lada Priora, водитель которой грубо нарушил правила.