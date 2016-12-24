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» » Смертельная авария в Кировском районе Ленобласти

Смертельная авария в Кировском районе Ленобласти

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Автор: alfree
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Фото:
Водитель Петербурга
Три гражданина Узбекистана погибли в результате ДТП в Кировском районе Ленинградской области. 

Сегодня в пятом часу утра в посёлке Петрушино Кировского района Ленобласти при невыясненных до конца обстоятельствах большегруз Scania протаранил иномарку Daewoo.

В корейской иномарке, поставленной на учёт в Тверской области, находилось трое – водитель и два пассажира. Все они являлись подданными Узбекистана, прибывшими в нашу страну на заработки.

Все находившиеся в Daewoo погибли на месте происшествия. По предварительной версии, рассматриваемой дознавателями, водитель легковушки при выезде на шоссе проигнорировал знак «Уступи дорогу».

На месте были все экстренные службы, в том числе и дежурная смена 131 пожарной части Ленинградской области. По факту аварии с гибелью трёх человек возбуждено уголовное дело.
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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