Смертельная авария в Кировском районе Ленобласти

Сегодня в пятом часу утра в посёлке Петрушино Кировского района Ленобласти при невыясненных до конца обстоятельствах большегруз Scania протаранил иномарку Daewoo.

В корейской иномарке, поставленной на учёт в Тверской области, находилось трое – водитель и два пассажира. Все они являлись подданными Узбекистана, прибывшими в нашу страну на заработки.

Все находившиеся в Daewoo погибли на месте происшествия. По предварительной версии, рассматриваемой дознавателями, водитель легковушки при выезде на шоссе проигнорировал знак «Уступи дорогу».

На месте были все экстренные службы, в том числе и дежурная смена 131 пожарной части Ленинградской области. По факту аварии с гибелью трёх человек возбуждено уголовное дело.