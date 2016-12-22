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Резвые "спортсмены" лишили свою жертву крупной суммы денег

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54
Автор: alfree
0
Фото:
Бизнес Диалог
В Выборгском районе  двое в спортивной одежде отобрали у петербуржца 700 тысяч рублей.

Средь бела дня вчера на улице Сантьяго-де-Куба двое молодых разбойников, одетых в спортивные костюмы, открыто похитили у 32-летнего прохожего крупную сумму денег.

После этого пригодились и их спортивные навыки: злоумышленники так быстро и слаженно бросились в разные стороны, что догнать их было чем-то из области фантастики.

Ограбленный мужчина в заявлении, написанном в территориальном отделе полиции, отметил, что он лишился семисот тысяч рублей.

В главке предприняли все меры к поискам дерзких «спортсменов».

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, опрашиваются возможные очевидцы разбойного нападения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Все по теме: Выборгский район грабеж
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