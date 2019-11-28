Новые вице-губернаторы

«Питерец.ру» сообщает, что после перехода Любови Совершаевой на новое место работы в правительстве Северной столицы произошли некоторые изменения. Александр Беглов представил двух новых заместителей, кандидатуры которых утвердили в ЗакСе.

Новыми вице-губернаторами стали Валерий Пикалев и Ирина Потехина. До прошлого года Пикалев занимал различные должности в структуре власти. С 2018 года он работал в правительстве Ленообласти и занимался вопросами безопасности.

Потехина тоже занимала различные должности. Она уже находилась в структуре правительства Петербурга с 2001 по 2003 гг. Последним ее местом работы был пост заместителя министра просвещения РФ, который чиновница занимала с 2018 года.