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Сотрудничество с Китаем продолжает укрепляться

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
news.rambler.ru
Дмитрий Медведев встретится в Петербурге со своим китайским коллегой

Китай является стратегически важным партнером России. Наша страна продолжает развивать сотрудничество с Поднебесной, которое осуществляется во многих сферах. Сегодня годовой товарооборот между РФ и Китаем превышает 100 млрд. $. Стороны заинтересованы в увеличении этой цифры. Сотрудничество распространяется на сферу туризма, культуры и других направлений. Большую роль играет Петербург, который стал важной площадкой для диалога.

Именно здесь пройдет очередная встреча глав правительств двух стран. «Питерец.ру» сообщает, что сегодня в городе на Неве Дмитрий Медведев проведет переговоры с премьером Госсовета КНР господином Ли Кэцяном. Делегация из Поднебесной уже прибыла в Петербург. Высоких гостей из Китая встречал почетный караул и оркестр, а также глава города Александр Беглов.

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