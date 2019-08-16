Амосов за децентрализацию власти

«Питерец.ру» подчеркивает, что кандидаты в губернаторы продолжают свои предвыборные кампании. Одним из основных претендентов на пост главы города является Михаил Амосов. Он выступает за децентрализацию власти – за создание механизмов, позволяющих обществу влиять на власть.

Амосов уделяет большое внимание социальному развитию города. Он предлагает внедрить систему детсадовских сертификатов, которые бы позволяли молодым семьям оплачивать частный детсад или няню. Кандидат выступает за то, чтобы расходы на метрополитен были увеличены в 2,5 раза. Амосов предлагает сделать метро круглосуточным в выходные и праздники. Он также выступает за отмену муниципального фильтра на выборах. Что касается уборки снега, здесь Михаил Амосов предлагает перейти на систему, которая работает в Финляндии и Эстонии.